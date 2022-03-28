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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.22 11:00

В Мурманской области смягчён ещё ряд антиковидных ограничений

Сегодня в регионе смягчён ещё ряд антиковидных ограничений. Такую информацию сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.  

«Теперь можно навещать северян, которые находятся в социальных учреждениях. Но посетителям нужно будет предъявить документы о вакцинации, перенесённой коронавирусной инфекции не более 6-месячной давности или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до посещения, а также положительный результат исследования на наличие антител к возбудителю COVID-19 любым из методов», – сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что эти меры очень важны, чтобы уберечь близких от угрозы заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также отменяется обязательная 14-дневная изоляция работников, привлекаемых для работы вахтовым методом. При этом работодатель обязан проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не менее чем за два календарных дня до прибытия.

Губернатор напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации для увеличения коллективного иммунитета, чтобы снятые ограничения больше не были возобновлены.

 

 

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