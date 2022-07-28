Более 29 млн рублей дополнительно выделено для организации оздоровления и лечения льготных категорий северянНа карте Мурманской области появился новый археологический памятник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.22 10:00

В Мурманской области снесено 10 расселённых домов

Правительство Мурманской области уже третий год выделяет субсидию на демонтаж ветхих домов. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«За два предыдущих года при финансовой поддержке правительства в регионе было снесено 36 аварийных домов. В этом году сумма поддержки была увеличена втрое. На эти деньги планируется демонтировать 34 ветхих дома и 1 объект незавершенного строительства в 12 населенных пунктах. На сегодняшний день по 25 аварийным домам заключены контракты. 10 объектов уже снесены, по 11 идут активно работы. По остальным пустующим домам идет заключение договоров. Демонтаж всех 35 объектов завершится до середины декабря», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году уже снесено 10 незаселенных домов в Кандалакше. Работы ещё по четырём в Алакуртти и Зеленоборском находятся на завершающей стадии. Также будет демонтировано 5 объектов в Ревде, по 4 – в Полярных Зорях и Териберке, по 2 – в Килдинстрое и Умбе и ещё по одному – в Молочном, Мурмашах, Мурманске и Ковдоре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на свежую белокочанную капусту, картофель и сахарный песок продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 21 копейку, доллар теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика