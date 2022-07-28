В Мурманской области снесено 10 расселённых домов

Правительство Мурманской области уже третий год выделяет субсидию на демонтаж ветхих домов. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«За два предыдущих года при финансовой поддержке правительства в регионе было снесено 36 аварийных домов. В этом году сумма поддержки была увеличена втрое. На эти деньги планируется демонтировать 34 ветхих дома и 1 объект незавершенного строительства в 12 населенных пунктах. На сегодняшний день по 25 аварийным домам заключены контракты. 10 объектов уже снесены, по 11 идут активно работы. По остальным пустующим домам идет заключение договоров. Демонтаж всех 35 объектов завершится до середины декабря», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году уже снесено 10 незаселенных домов в Кандалакше. Работы ещё по четырём в Алакуртти и Зеленоборском находятся на завершающей стадии. Также будет демонтировано 5 объектов в Ревде, по 4 – в Полярных Зорях и Териберке, по 2 – в Килдинстрое и Умбе и ещё по одному – в Молочном, Мурмашах, Мурманске и Ковдоре.