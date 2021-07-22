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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 11:00

В Мурманской области снимают фильм об адмирале Головко

Московская телекомпания «Телескопфильм» снимает в Мурманской области документальный фильм об адмирале Северного флота Арсении Головко - бессменном командующем Северным флотом во время Великой Отечественной войны.

Идея создания этой ленты возникла у режиссера Дарьи Хреновой  после посещения Мурманской области во время локейшен-тура, организованного в прошлом году для российских кинематографистов АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм», на этой неделе группа работает в Североморске – снимает репетицию парада ко Дню ВМФ. На следующей неделе участники экспедиции отправятся по местам, о которых писал адмирал Головко в своём дневнике. Съёмочная группа планирует провести съёмки в Гаджиево, Полярном, Заозерске, на полуостровах Рыбачьем и Среднем, в Мотовском заливе, в Лиинахамари.

«Для фильма хотелось бы поснимать больше кадров военного быта моряков, появилась идея провести съёмку экспедиции по подъёму затонувших в годы войны оружия и техники», - говорит автор и режиссер фильма Дарья Хренова.

Фильм «Адмирал северного морского театра» расскажет о героической обороне Заполярья, которая вошла в историю России как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму. Фильм посвящён не столько военным событиям, сколько человеку, на которого внезапно ложится ответственность за судьбу Северного морского флота.

Для съёмок фильма используются воспоминания Арсения Головко, а также материалы Центрального архива Министерства обороны и Государственного архива РФ.

Со съёмочной группой активно сотрудничает сын адмирала – Михаил Арсеньевич Головко, который сейчас работает над восстановлением дневника отца.

Представители телекомпании будут вести съёмки до конца следующей недели. Но этим, скорее всего, не ограничатся. Режиссёр фильма Дарья Хренова планирует приехать сюда, когда выпадет снег и наступит полярная ночь.

 

На фото: автор и режиссёр фильма Дарья Хренова.

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