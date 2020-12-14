В Мурманской области снимают новое тревел-шоу «Русские каникулы»

В Мурманской области снимают тревел-шоу с участием Натальи Водяновой – премьера проекта под рабочим названием «Русские каникулы» состоится 2021 году.

«Русские каникулы» – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть её глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через кавказские горы, а затем отправится на русский Север. 13-летний Виктор, 14-летняя Нева и 18-летний Лукас мало знают о России, но очень хотят исследовать родину матери.

«Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца», когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну», — комментирует проект Наталья Водянова.

Продюсером и шоураннером выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером – Нателла Крапивина, создательница шоу «Орёл и решка». Проект покажет Россию глазами детей, а также расскажет о том, какой нашу страну воспринимают иностранцы. Первые четыре серии будут посвящены югу России, а во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится на русском Севере. В рамках шоу Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию, сообщает региональное Министерство культуры.