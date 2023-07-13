В Мурманской области снимают тревел-шоу «Поехали!»

Заполярье в очередной раз привлекает внимание телепутешественников. В нашем регионе проходят съёмки популярного тревел-шоу «Поехали!», которое каждую субботу выходит в эфире «Первого канала».

Авторы и ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский, которые летом 2022 года отправились в большое автомобильное путешествие по России, уже прибыли на Кольский полуостров.

График съёмок у звезд утреннего телеэфира главного канала страны плотный и насыщенный. Телезрителям покажут природу и достопримечательности Мурманской области, расскажут об уникальных местах региона и особенностях кухни коренных народов Кольского полуострова.

Мария Осадник и Евгений Покровский начали своё знакомство с нашим краем с посёлка Никель, где с местными эко-волонтёрами поучаствовали в сборе мусора на реке Колосйоки. После личного вклада в улучшение экологии они отправились на турбазу «Гольфстрим» провести тренировку по сапсёрфингу. Не проехали популярные ведущие и мимо красивейшего памятника природы Кольского полуострова – водопада Шуонийоки. А пересев на катер, они сполна насладились красотой скалистых берегов мурманского фьорда Ура. Планируют проехать и по Варангер-фьорду.

Также в туристической программе съёмочной группы «Первого канала» – древнейший северный Печенгский монастырь, зрелищные Титовские водопады, хребёт Мустатунтури, горнолыжный курорт Большой Вудъявр, расположенный в естественном ландшафте Хибинских гор арт-парк «Таинственный лес», саамская деревня «Олений двор», первый в мире атомный ледокол «Ленин» и многое другое.

Разумеется, запланирована экскурсия на знаменитую Териберку, где в эти дни проходит крупнейший арктический фестиваль.

«Кольское Заполярье – северная жемчужина, а Мурманск – арктический форпост России! Северное сияние, фьорды, полярные сосны, удивительные горные пейзажи, киты, олени – конечно, природа Кольского полуострова поражает своей красотой. Есть особенное ощущение, что ты находишься на самом краю земли. Дальше только бесконечная Арктика. Мы проводим здесь замечательные и полные новых открытий дни! Постараемся передать нашим дорогим телезрителям Первого канала все самое интересное, что мы увидели, ощутили и попробовали за Полярным кругом», – отметила Автор и ведущая тревел-шоу «Поехали!» Мария Осадник.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Поехали!» – увлекательное тревел-шоу на «Первом канале». Его можно использовать как инструкцию к путешествию по России. Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по всей стране, попутно восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местную кухню на вкус, а заодно испытывая на прочность родные дороги. Съёмки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, Башкирии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Ярославской, Новгородской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Новосибирской, Тверской, Московской, Иркутской, Рязанской, Тверской, Воронежской и других областях.

Фото: https://gov-murman.ru