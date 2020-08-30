В Мурманской области снимаются очередные ограничения, введенные из-за коронавируса

С 1 сентября в Мурманской области снимаются очередные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, вновь начнут оказывать услуги организации культурно-досугового типа и детские игровые комнаты – за исключением таких организаций и игровых комнат, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах.

Возобновляется деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на территории всех муниципальных образований Мурманской области.

Возобновляется работа санаторно-курортных организаций и пансионатов при условии соблюдения ими соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, с 1 сентября работа МФЦ в регионе будет организована без условия предварительной записи заявителей.

Работа кальянных, а также организация процесса курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах приостановлена до особого распоряжения.

Соответствующие изменения в правила поведения для граждан и организаций внесены постановлением правительства Мурманской области № 604-ПП от 29.08.2020 года.