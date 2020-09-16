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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 16:00

В Мурманской области снимут документальный фильм «Голоса саамских селений»

В Заполярье пройдут съёмки документального фильма «Голоса саамских селений». Это стало возможным благодаря победе члена Молодёжного совета Ассоциации кольских саамов, специалиста Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества Любови Саламащенко в конкурсе проектов в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России 2020».

Проект Любови Саламащенко «Фольклорная экспедиция «Голоса предков» направлен на сохранение саамского фольклора как исторического артефакта. Основная его суть – исследование саамской песни через общение с носителями языка и традиционных знаний.

«Есть современные песни, которые знает почти каждый человек. А есть те редкие, подзабытые народные песни, которые сохранились лишь в архивах. Это великие мелодии, которые можно в отдельных мелочах, в деталях заставить звучать совершенно по-другому» – отметила Любовь Саламащенко.

Автор идеи также рассказала, что главный результат проекта – это не только оцифровка аудио- и видеозаписей, имеющихся на старинных носителях у представителей саамской общественности, но и создание документального фильма «Голоса саамских селений». Такая кинокартина станет обобщением всей информации о традиционном саамском пении. В дальнейшем фильм можно будет транслировать на мероприятиях, телеканалах и других платформах для распространения информации среди молодежи.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их проникновения в повседневную жизнь граждан посредством оцифровки данных сегодня является одной из основных задач не только народов, но и государства.

Как прокомментировал эксперт грантового конкурса Росмолодёжи Игорь Мирошниченко, очень важно успеть сохранить то культурное наследие, которое еще живет в памяти наших бабушек и дедушек. Такие проекты не терпят отлагательств, их необходимо реализовывать здесь и сейчас.

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