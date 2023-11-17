В Мурманской области снижается число выявленных поддельных банкнот

За январь-сентябрь 2023 года в банковской системе Мурманской области выявлено и изъято из оборота 27 поддельных банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок снизилось на 13%. Об этом сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Среди изъятых из обращения подделок – 22 банкноты Банка России, 14 из них банкноты номиналом 5000 рублей. Как и прежде, фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноту самого крупного номинала. При этом, количество таких подделок за год сократилось почти на 40%. Также за девять месяцев текущего года из оборота выведена одна поддельная банкнота номиналом 2000 рублей и семь тысячерублевых банкнот. Кроме того, в Мурманской области выявлено пять фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США.

«Несмотря на то, что в регионе снижается число поддельных банкнот, следует быть внимательными при расчёте наличными. Обращайте внимание на несколько признаков подлинности – на водяные знаки, защитную нить, цветопеременные элементы, заметные при наклоне. Если же появились сомнения в подлинности купюры, то не стоит пытаться ею расплатиться – это противозаконно. Лучше отнесите ее на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк, чтобы проверить на подлинность», – советует главный эксперт по исследованию денежных знаков отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Залиева.

Проверить признаки подлинности можно и самостоятельно. В этом поможет раздел «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России, а также бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Там содержится информация обо всех денежных знаках, находящихся в обращении, и их защитных признаках.