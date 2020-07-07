В Мурманской области снижаются объёмы грузов, перевезённых автомобильным транспортом

В Мурманской области объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, в январе–мае 2020 года составил 389,5 тысячи тонн, или 83,7% к соответствующему периоду 2019 года, в мае 2020 года – 77,3 тысячи тонн, или 80,8%.

Как сообщает Мурманскстат, грузооборот в январе–мае текущего года составил 30,6 млн тонно-километров, или 83,6% к соответствующему периоду 2019 года, в мае 2020 года – 5,9 млн тонно-километров, или 76,4%.