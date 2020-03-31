В Мурманской области снижаются объёмы перевозки грузов автомобильным транспортом

Объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками в Мурманской области, в январе- феврале 2020 года составил 152,9 тысячи тонн - или 89,5% к соответствующему периоду 2019 года. Как сообщает Мурманскстат, в феврале текущего года объём автогрузов составил 76,9 тысячи тонн - или 92,8%.

Грузооборот в январе-феврале этого года составил 12,2 млн тонно-километров - или 91,3% к соответствующему периоду 2019 года, в феврале 2020 года – 6,0 млн тонно-километров - 89,3% к февралю 2019 года.