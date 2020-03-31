Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 07:15
В Мурманской области снижаются объёмы перевозки грузов автомобильным транспортом
Объём грузов, перевезённых автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками в Мурманской области, в январе- феврале 2020 года составил 152,9 тысячи тонн - или 89,5% к соответствующему периоду 2019 года. Как сообщает Мурманскстат, в феврале текущего года объём автогрузов составил 76,9 тысячи тонн - или 92,8%.
Грузооборот в январе-феврале этого года составил 12,2 млн тонно-километров - или 91,3% к соответствующему периоду 2019 года, в феврале 2020 года – 6,0 млн тонно-километров - 89,3% к февралю 2019 года.
Комментарии
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Последние комментарии
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
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Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
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