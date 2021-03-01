В Мурманской области снижена ставка льготного микрозайма для женщин-предпринимателей и СМСП моногородов

С сегодняшнего НМК «ФОРМАП» начнёт выдавать микрозаймы по более выгодным ставкам. Об изменениях в правила предоставления финансовой помощи заполярному бизнесу сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая традиционное оперативное совещание.

Так, для женщин-предпринимателей и для субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов Мурманской области процент по займу снижен с 5% до 4%. Микрозайм на пополнение оборотных средств можно получить под 6%, а не 7%, как было ранее. При этом принято решение об увеличении максимальной суммы займа с одного до двух миллионов рублей.

«Развитие экономической активности в регионе – принципиально важный вопрос. Помимо крупных проектов, которые сегодня уже реализуются, в регионе также создаются дополнительные стимулы для малого и среднего бизнеса. Мы приняли целый набор решений, чтобы условия финансирования новых проектов и идей были максимально комфортными», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, как рассказал глава региона, изменен стоп-фактор для предоставления микрозаймов СМСП. Теперь предприниматель, у которого есть задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам перед бюджетом в размере не более 50 тысяч рублей, сможет рассчитывать на финансовую поддержку.

Изменения вступают в силу с 1 марта, сообщает региональное Министерство информационной политики.