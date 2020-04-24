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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.20 10:45

В Мурманской области снижены ставки налога на имущество для бизнеса, пострадавшего в период пандемии

Одной из мер поддержки организаций Кольского края, работающих в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, стало снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество организаций для собственников объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Это касается административно-деловых центров, торговых центров (комплексов), торговых объектов, офисов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Перечень объектов на 2020 год, подпадающих под новые условия, установлен Приказом Министерства имущественных отношений Мурманской области от 26.12.2019 № 423.

Для юридических лиц - собственников таких объектов, применяющих общую систему налогообложения, ставка налога на имущество организаций равна 2 %, для тех, кто применяет специальные налоговые режимы, - 1,5 %.

Налоговая нагрузка снизится для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых в сферах деятельности, признанных Правительством Мурманской области наиболее пострадавшими в сложившейся ситуации, в случае, если объекты недвижимого имущества, включенные в перечень, не предоставляются в аренду в течение 2020 года. Данной преференцией смогут воспользоваться и те юридические лица - собственники объектов недвижимого имущества, которые в апреле не взимают плату с арендаторов и в период с 1 мая по 31 июля снизят арендную плату не менее чем на 30 % по сравнению с размером арендной платы, установленным в договоре, заключенном до 1 апреля 2020 года. Они также должны быть в списке пострадавших отраслей бизнеса.

«Данная мера налогового регулирования направлена на поддержку представителей бизнеса, попавших в сложную ситуацию, защиту интересов арендаторов недвижимого имущества и будет содействовать сохранению их способности исполнять свои обязательства в будущем», - подчеркнула заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина.

Разъяснения Федеральной налоговой службы по вопросам применения антикризисных мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами налогооблагаемого имущества, отражены в письме ведомства от 14.04.2020 № БС-4-21/6203@.

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