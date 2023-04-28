В Мурманской области снизилось количество должников за услугу по обращению с ТКО

Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в судебном порядке.

По подсчётам специалистов, количество должников за услугу по обращению с ТКО в регионе составляет около 100 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их стало меньше на 8%. На сегодняшний день удовлетворено более 80 тысяч заявлений на сумму 324 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении в судебных органах.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, компания рекомендует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».