В Мурманской области снизилось количество ДТП благодаря камерам фото- и видеофиксации

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2023 году на федеральных и региональных дорогах Мурманской области в рамках мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установлено 20 стационарных комплексов фото- и видеофиксации.

Новые комплексы фиксируют превышение скорости, движение по обочине, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, движение во встречном направлении, пересечение сплошной линии разметки и отсутствие ремня безопасности.

Одной из первоочередных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения. Для снижения дорожно-транспортного травматизма, сокращения смертности от ДТП, снижения аварийности на дорогах, ежегодно утверждается комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области.

Одним из реализуемых мероприятий в рамках выполнения комплексного плана является развитие системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области.

Согласно статистике ГИБДД по Мурманской области, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в 2023 году достигнуто сокращение на 7,2% общего количества дорожно-транспортных происшествий.