В Мурманской области снизилось количество лиц, совершивших наркопреступления

Вчера состоялось заседание антинаркотической комиссии Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса. На заседании отмечено, что в регионе по итогам 11 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество лиц, совершивших наркопреступления.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие входящие в состав комиссии руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов, а также председатели муниципальных антинаркотических комиссий Мурманской области.

В ходе заседания был представлен доклад УМВД России по Мурманской области о результатах работы правоохранительных органов региона по пресечению незаконного оборота наркотиков и реализации мероприятий, направленных на сокращение таких преступлений.

Так, в Мурманской области по итогам 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% снизилось количество лиц, совершивших наркопреступления. Также на 40% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших такие преступления. Несмотря на это, ситуация в этой сфере по-прежнему требует пристального внимания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе заседания был рассмотрен проект плана работы комиссии на 2024 год. Губернатор Андрей Чибис поручил тщательно проанализировать значения показателей по итогам этого года и выработать дополнительные меры, направленные на улучшение наркоситуации.

Фото: https://gov-murman.ru