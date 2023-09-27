На территории региона по итогам 7 месяцев 2023 года снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений с участием несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании Антинаркотической комиссии Мурманской области.

Он также отметил, что наркоситуация в Мурманской области продолжает оцениваться как «нейтральная».

«Мы видим, что у нас есть тенденция по снижению количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Я приведу цифры. В 2020 году в Мурманске было зарегистрировано 694 случая, а в 2022 году уже 508. За 7 месяцев этого года 387 человек совершили данные преступления. Понятно, что год ещё не закончен, но сама тенденция позитивная. И наша задача – обеспечить сохранение этой тенденции», – сказал губернатор, открывая заседание комиссии.

Глава региона также подчеркнул, что в Мурманской области снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений с участием несовершеннолетних.

В целях профилактики ведётся работа по организации и проведению профилактических акций, мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, способствующих предупреждению правонарушений и наркомании несовершеннолетних.

«По оценкам экспертов эффективные результаты показал проект «Работа рядом», который даёт возможность подросткам легально заработать денежные средства, снижая тем самым мотивацию распространять наркотические вещества», – отметил Андрей Чибис.

В рамках проекта в 2022 году было трудоустроены 1118 подростков, за 6 месяцев 2023 года уже трудоустроены 745 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие руководители правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания был представлен доклад УФСИН России по Мурманской области об организации взаимодействия с общественными организациями и объединениями, медицинскими учреждениями в профилактической работе с осужденными к наказаниям без изоляции от общества, страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. Главы администраций муниципалитетов доложили об организации работы по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности в конкретных муниципальных образованиях.

Фото: https://gov-murman.ru