В Мурманской области снизился объём платных услуг, оказанных населению в январе–феврале 2021 года

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, оборот общественного питания в первые два месяца текущего года составил 2296,4 млн рублей, или 102,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2021 года – 1130,3 млн рублей, или 102,3%.

Объём платных услуг, оказанных населению в январе–феврале 2021 года, составил 10141,9 млн рублей, или 95,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2021 года – 5136,5 млн рублей, или 95,7%.

В I квартале 2021 года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 57% (в IV квартале 2020 года – 34%), как «неблагоприятную» – 43% (в IV квартале 2020 года – 66%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил -14 процентных пунктов.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг в I квартале 2021 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (57% опрошенных), недостаток финансовых средств (50), недостаточный спрос на услуги (43), а также высокий уровень налогообложения (25%).