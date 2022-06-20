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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.22 13:30

В Мурманской области снизился рост цен на услуги

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовая инфляция в Мурманской области в мае замедлилась и составила 17,5%. На динамику цен повлияли ослабление спроса на ряд непродовольственных товаров и услуг, а также укрепление рубля.

В результате замедлился рост цен на легковые автомобили, телевизоры, смартфоны и компьютеры, снизились годовые темпы прироста цен на некоторые лекарственные препараты.

В то же время увеличение издержек производителей и поставщиков отразилось на цене ряда продовольственных товаров, поэтому прирост цен в этом сегменте несколько ускорился.

«Дополнительным фактором, оказывающим ценовое давление на молочную и мясную продукцию, стала нехватка упаковки. Однако уже во второй половине мая крупным местным производителям удалось выровнять ситуацию с наличием упаковки и её поставками. Сдерживающее влияние на динамику цен оказало и увеличение предложения отдельных видов овощей», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков. 

В сфере услуг годовой прирост цен в мае снизился и составил 11,7% после 13,9% в апреле. Во многом это связано с уменьшением стоимости обслуживания потребительских кредитов и цен на авиабилеты.

Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0–17,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22585&page=2

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