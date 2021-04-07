В Мурманской области снизился уровень регистрируемой безработицы

По информации Министерства труда и социального развития Мурманской области в начале апреля численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составила 7625 человек. Это на 37% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,9% экономически активного населения. По состоянию на 1 октября 2020 года этот показатель был равен 2,9%. Заявленная в центры занятости населения Мурманской области потребность в рабочей силе – 30669 вакансий, что на 40% больше, чем годом ранее.