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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 08:45

В Мурманской области снова пройдёт конкурс на предоставление кинорибейтов

15 сентября в Мурманской области стартует заявочная компания на получение кинорибейтов – субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области. Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, составляет 30% от общей суммы планируемых затрат на съемки в Заполярье, но не должна превышать 2 млн руб.

В 2021 году на рибейты выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета. Важным условием получения поддержки будет являться завершение съемочного процесса на территории Мурманской области до 31 декабря 2021 года.

Приём заявок будет осуществлять Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который также будет оказывать заявителям организационную и консультационную поддержку. Все документы, регламентирующие проведение конкурсных процедур, можно найти на сайте Центра, а также на ресурсах Министерства культуры Мурманской области. Заявки на получение субсидий будут приниматься до 15 октября.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс на кинорибейты проводится в регионе с 2020 года. В прошлом году победителями стали четыре киноорганизации: «Студия Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триафильм» и их картина «Кольская сверхглубокая», «Карго», снимавшая в Кировске сериал «Молоко», а также студия документальных фильмов «Рек.А» с кинопроектом «Море».

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