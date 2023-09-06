В Мурманской области снят карантин по гриппу птиц , но тенденция к распространению высокопатогенного заболевания пернатых в Российской Федерации продолжает сохраняться

С 6 сентября в районе озера Секретарское в посёлке Териберка Мурманской области отменён особый режим в связи с гриппом птиц. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в эпизоотическом очаге в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура ветеринарные специалисты провели заключительную дезинфекцию 8 августа, в районе озера Секретарское в посёлке Териберка – 15 августа.

В соответствии с Ветеринарными правилами карантин можно отменять через 21 день после завершения мероприятия по ликвидации гриппа птиц.

Так, с 31 августа береговая линия губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура доступна для посещения людьми, в том числе с домашними животными. В районе озера Секретарское в Териберке карантин также отменён.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, тенденция к распространению высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации продолжает сохраняться, поэтому специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области продолжается мониторинг территории области с целью выявления павших птиц.

Обращаем внимание владельцев личных подсобных хозяйств, содержащих птицу, на необходимость её закрытого содержания. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы в хозяйствах необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу города (района) по месту содержания птицы в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию птицы на грипп.

Контакты ветеринарных станций в каждом муниципалитете размещены на сайте Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Телефон «горячей линии» комитета по ветеринарии Мурманской области +7(921)165-34-53 (круглосуточно).