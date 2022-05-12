В Мурманской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составила 97,3%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). За первые три месяца текущего года уровень собираемости среди населения региона составил 97,3%, среди юридических лиц – 108,1% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Это один из лучших показателей на Северо-Западе Российской Федерации.

Таких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, проводимая региональным оператором совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд. Ключевую роль в формировании положительной динамики играет и тариф на обращение с ТКО, установленный региональным правительством. Он не является обременительным для населения, но в то же время позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех участников системы обращения с ТКО в Мурманской области – и мусоровывозящих компаний, и регионального оператора, и операторов полигонов ТКО.

Уровень собираемости платежей в областном центре по итогам первых трёх месяцев 2022 года составил 96,4%, при этом собираемость платежей юрлиц – 107,5% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в ЗАТО Мурманской области. Уровень оплаты там достигает практически 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО, а также в муниципальном округе городе Полярные Зори. Там уровень оплаты составляет тоже 100%.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».