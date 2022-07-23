В Мурманской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составила 98,4%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). За второй квартал текущего года уровень собираемости среди населения составил 98%, среди юридических лиц – 98,9% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Этот показатель остаётся одним из лучших на Северо-Западе Российской Федерации.

Высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре по итогам второго квартала 2022 года составил 98,1%, при этом собираемость платежей юрлиц – 99,6% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в ЗАТО Мурманской области, а также в городах Мончегорск и Оленегорск. Уровень оплаты там достигает практически 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается также в ЗАТО и в Печенгском муниципальном округе – там уровень оплаты составляет тоже 100%.

Совместно с партнёрами Мурманского филиала АО «Ситиматик» в регионе созданы условия для оплаты квитанций за обращение с ТКО без комиссии. Такие дистанционные сервисы доступны в мобильном и онлайн-приложении АО «Газпромбанк», в личном кабинете филиала АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске, а также в электронной системе «ГИС ЖКХ». Кроме того, не взимается комиссия при оплате ЖКУ с клиентов «Почта Банк». Ещё одна возможность сэкономить – воспользоваться терминалами мурманской платежной системы «Мурманплат».

Фото: Мурманский филиал АО «Ситиматик».