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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.20 09:15

В Мурманской области собираются создавать киностудию «Север» - вопросы развития кинопроизводства в Заполярье обсудили на заседании кинокомиссии

7 августа прошло онлайн-заседание кинокомиссии Мурманской области. Её председателем является заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Кольский край  неоднократно выступал в качестве съемочной площадки для российских и зарубежных кинокомпаний. Документально подтверждено, с 1926 года в нашем регионе состоялись съёмки более 150 полнометражных кинолент. По словам Елены Дягилевой, в настоящее время ежегодно в регионе снимается до 10 художественных и документальных кинопроектов. 

Разнообразие ландшафта и природы, а также близость к  городам, где базируется отечественная киноиндустрия делает наш регион наиболее привлекательным для создания фильмов. В своем выступлении, Дягилева отметила, что, несмотря на популярность Кольского полуострова в кругу кинопроизводителей, регион ещё не до конца использует свой кинематографический потенциал в части социально-экономического развития и повышения своей инвестиционной конкурентоспособности.

Заместитель губернатора напомнила, что 1 января 2020 года вступил в силу закон о государственной поддержке кинематографии в Мурманской области, который позволил создать кинокомиссию Мурманской области.

В нашем регионе, в отличие от других субъектов России, она разделена на два взаимосвязанных органа, имеющих разные функциональные задачи по поддержке кинопроизводства.

Осуществлять общую координацию работы по развитию кинопроизводства в Мурманской области, принимать стратегические решения будет кинокомиссия Мурманской области - коллегиальный совещательный орган, созданный при правительстве Мурманской области. В её состав вошли руководители министерств, органов местного самоуправления и иных ведомств Мурманской области, а также региональных управлений федеральных ведомств, зона ответственности которых может соприкасаться с киносъёмочным процессом. Члены кинокомиссии Мурманской области будут оказывать поддержку в снижении бюрократических препятствий при согласовании и проведении киносъёмок, а также коллегиально принимать решения о победителях конкурса на предоставление рибейтов.

Второй орган по поддержке киноиндустрии - Центр развития кинопроизводства в Мурманской области. Он станет координирующим организационно-техническим посредником по привлечению российских и иностранных кинокомпаний для съёмок в нашем регионе, оказания им консультационной, организационной и технической поддержки. Кроме того, Центр будет осуществлять работу по привлечению местных специалистов и организаций в киносъемочный процесс, а также популяризации Мурманской области как съемочной площадки на российских и международных кинофестивалях и форумах.

Также на заседании обсуждены вопросы проведения конкурсных процедур на предоставления государственной поддержки кинокоманиям рибейтов. Это субсидии из регионального бюджета выделяемые на конкурсной основе на покрытие части расходов на производство кино в регионе. По словам Елены Дягилевой, данная форма поддержки является эффективным инструментом по привлечению инвестиций в наш регион.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме этого, на заседании кинокомиссии была представлена проектная инициатива Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино (г. Москва) по созданию в Мурманской области киностудии «Север» и возможности организации профессиональной переподготовки по специальностям, связанным с кинопроизводством, на базе Мурманского арктического государственного университета.

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