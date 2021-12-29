В Мурманской области собрали более 11 тонн макулатуры в рамках акции #БумБатл

В рамках национального проекта «Экология» с целью формирования экологической культуры у подрастающего поколения и населения страны в целом с 5 по 20 декабря прошла Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. К акции присоединилась и Мурманская область.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в этом году в акции приняли активное участие не только органы власти, учреждения, организации Мурманской области, а также жители региона через экомодули.

«При взаимодействии министерства - координатора проведения акции в регионе и Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зелёный полюс» за период проведения акции было собрано 8921 кг макулатуры, неравнодушными гражданами через экомодули - 2160 кг. Общий вес собранной макулатуры составил 11081 кг», - отметил министр Сергей Абаринов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433616/#&gid=1&pid=1