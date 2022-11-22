С 19 декабря продажа бумажных ЕСПБ полностью прекратитсяПраво на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.11.22 09:30

В Мурманской области собрано около 50 тонн дополнительной помощи бойцам СВО

Вчера на традиционном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор рассказал о работе, проводимой в нашем регионе в части оказания помощи мобилизованным и семьям, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

Губернатор отметил, что региональное правительство продолжает заниматься дополнительным обеспечением мобилизованных северян, за сбор помощи для мобилизованных отвечает «Единая Россия».

Андрей Чибис напомнил, что в регионе 1 ноября открыт Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Сотрудники Центра в проактивном формате взаимодействуют с близкими бойцов, решают все возникающие у них вопросы.

Также в Мурманской области активно работает штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Штаб объединяет почти 500 волонтёров в 17 муниципальных отделениях. И сейчас, как для всех нас, его приоритетным направлением стала поддержка мобилизованных и семей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Хочу отметить, что мы концентрируем помощь всех желающих на нескольких базах, чтобы координация была эффективной», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о деятельности регионального штаба общероссийской акции «Мы вместе» доложили председатель комитета по молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко и руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/olenegorcy-prinimayut-uchastie-v-akcii-sever-pomogaet

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сторона хоккейная». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на шиномонтажников и автослесарей в 1,5 раза превышает показатели 2021 года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, доллар США слегка снижался на старте торгов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС обсудили вопросы развития энергетического сектора Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика