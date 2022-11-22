В Мурманской области собрано около 50 тонн дополнительной помощи бойцам СВО

Вчера на традиционном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор рассказал о работе, проводимой в нашем регионе в части оказания помощи мобилизованным и семьям, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

Губернатор отметил, что региональное правительство продолжает заниматься дополнительным обеспечением мобилизованных северян, за сбор помощи для мобилизованных отвечает «Единая Россия».

Андрей Чибис напомнил, что в регионе 1 ноября открыт Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Сотрудники Центра в проактивном формате взаимодействуют с близкими бойцов, решают все возникающие у них вопросы.

Также в Мурманской области активно работает штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Штаб объединяет почти 500 волонтёров в 17 муниципальных отделениях. И сейчас, как для всех нас, его приоритетным направлением стала поддержка мобилизованных и семей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции. Хочу отметить, что мы концентрируем помощь всех желающих на нескольких базах, чтобы координация была эффективной», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о деятельности регионального штаба общероссийской акции «Мы вместе» доложили председатель комитета по молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко и руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/olenegorcy-prinimayut-uchastie-v-akcii-sever-pomogaet