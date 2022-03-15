В Мурманской области собрано около 50 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР

С 24 февраля в Мурманской области на базе местных и регионального отделений, общественных приёмных партии «Единая Россия» созданы 37 пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей ДНР и ЛНР. К их открытию присоединились волонтерские центры, региональное отделение Красного Креста, отделение Российского союза ветеранов Афганистана, Общероссийский народный фронт. На данный момент собрано около 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве региона губернатору Андрею Чибису сообщила руководитель исполкома Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

«Каждый день жители Заполярья приносят гуманитарную помощь в пункты сбора, предлагают собственные инициативы по поддержке вынужденных переселенцев. К сбору помощи подключились и общественные организации, предприниматели, депутаты, – отметила Эвелина Макарова. – Сегодня подготовлена к отправке фура с десятью тоннами гуманитарного груза. Особую благодарность хочется выразить сотрудникам Мурманского отделения Почты России, которые предоставили помещения для хранения гумпомощи».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, вынужденно прибывшим в Мурманскую область с территорий ДНР и ЛНР оказывается поддержка в получении медицинских услуг, устройстве детей в детские сады, обеспечении досуга несовершеннолетних.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-otpravlyaet-pervuyu-partiyu-gumanitarnoj-pomoshi-donbassu-iz-murmanskoj-oblasti