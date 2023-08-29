В Мурманской области социальный навигатор помогает молодёжи выбрать нужные «СОПКИ»

За 2 года реализации уникального инфраструктурного проекта под региональным брендом «СОПКИ» открыто 21 молодёжное пространство в Мурманске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск, Апатитах, Кировске, Ковдорском муниципальном округе, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакшском, Ловозерском, Кольском и Терском районах.

В текущем году будут открыты ещё шесть новых молодёжных пространств «СОПКИ» в Никеле и Заполярном, ЗАТО г. Заозерск, Гаджиево, Полярном и Мурманске. Пять пространств открываются 1 сентября, одно - 30 сентября.

На создание инфраструктурного проекта из областного бюджета уже выделено более 110 млн рублей.

Помимо этого, в 2022 году открылись семь пространств «СОПКИ.Спорт», в Полярных Зорях, Коашве, Заполярном, Ловозере, Высоком, Мончегорске и Апатитах. Восемь новых спортивных пространств также будут открыты в сентябре для детей и молодёжи Терского, Кольского, Кандалакшского районов, Ковдорского округа, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск и Мурманска.

Всего за данный период в молодёжных пространствах «СОПКИ» проведено более 1900 мероприятий различного характера и масштаба.

В «СОПКАХ» реализуются проекты регионального и муниципального значения. Посещаемость всех мероприятий в «СОПКАХ» за указанный период составила свыше 24000 человек. Также для молодёжи в летний период на территории Мурманской области был запущен проект «СОПКИ.Лагерь». «СОПКИ.Лагерь» — это новый подход в организации досуговой деятельности детей и молодёжи Мурманской области в летний период. Проект реализовывается на базе молодёжных пространств «СОПКИ» в качестве дополнительных площадок для организации содержательного досуга детей и молодёжи, посещающих летние лагеря Мурманской области в период каникул. Проект реализован совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Всего «СОПКИ.Лагерь» посетили более 900 детей. Для них было проведено более 120 различных мероприятий.

Посредством информационной системы «Молодая Арктика», являющейся социальным навигатором для молодёжи и студентов Мурманской области, через афишу мероприятий можно узнать, когда и в каких «СОПКАХ» пройдёт интересное молодёжное или студенческое событие, и ознакомиться с графиком работы и контактными данными пространства, благодаря чему портал стал навигатором и по молодёжным пространствам «СОПКИ».

Для той молодёжи, у которой нет по тем или иным причинам возможности посетить пространство очно, планируется разработка механизма, благодаря которому будет можно посетить «СОПКИ» не выходя из дома, через 3Д-туры по «СОПКАМ».

Вместе с тем за активное участие в мероприятиях молодёжных пространств начисляются баллы, которые можно обменять на фирменную продукцию «На Севере – жить». Дополнительно уже в ближайшее время будет запущен электронный журнал регистрации посетителей молодёжных пространств, где посетители смогут верифицироваться за счёт считывания на входе цифрового кода с помощью своего гаджета.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, все объекты инфраструктурного проекта «СОПКИ» создаются в рамках единого брендбука, ставшего уже визитной карточкой всей сети, и для каждого пространства разработан индивидуальный план мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru