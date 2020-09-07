Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июне 2020 года в Мурманской области сохранились естественная и миграционная убыль населения. По предварительным данным за первую половину текущего года в регионе родились 3147 детей, что на 94 ребёнка меньше, чем в январе-июне 2019 года. Коэффициент рождаемости составил 8,5 человека на 1000 человек населения.

Число умерших составило 4372 человека, что на 54 человека выше уровня соответствующего периода предыдущего года, коэффициент смертности – 11,9 на 1000 человек населения.

В результате естественная убыль населения области составила 1225 человек (в январе-июне 2019 года – 1077 человек).

Начиная с апреля т.г., в связи с введением в регионе ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, значительно сократилась миграционная активность населения. Общая численность прибывших и выбывших граждан во втором квартале текущего года снизилась на 19% по сравнению с первым кварталом этого года, за январь-июнь – на 22% к аналогичному периоду предыдущего года. Миграционная убыль населения за шесть месяцев составила 1261 человек (в январе-июне 2019 года – 1435 человек).