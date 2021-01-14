В Мурманской области сохранится холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 14 января на Кольском полуострове сохранится холодная погода, преобладающая температура воздуха -25-33°, на северо-западе области -17-22°. Днём 14 января ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: по северу области пройдёт небольшой снег, температура воздуха повысится до -18-23°, на севере области до -10-15°.

15 и 16 января прогнозируется смещение частных циклонов с Баренцева моря на Кольский полуостров: по Мурманской области ожидается снег, порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 14 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -23-28°, местами до -33°, на северо-западе -17-22°, днем -18-23°, на севере -10-15°. Гололедица.