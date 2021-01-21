В Мурманской области сохранится холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -19-25°, в центральных районах местами -27-33°.

23 января ночью сохранится холодная погода, днём ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха -18-23°, при прояснениях -28-30° в течение суток. Гололедица.

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Уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-30 см, на реках Терского берега (Чаваньга, Варзуга, Умба) - на 55-100 см.

Толщина льда на реках и водоёмах на 20 января была равна 20-45 см, на реках Терского берега (рр. Чаваньга, Варзуга, Умба) - 12-20 см, что, в основном, меньше нормы и прошлого года на 3-25 см.