В Мурманской области сохранится холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 января погоду Мурманской области будет определять преимущественно северная периферия антициклона, расположенного над европейской частью России. В нашем регионе сохранится холодная погода с преобладающей температурой воздуха -22-27° при прояснениях в центральных и южных районах до -28-33° местами до -35-38°, на крайнем севере области -17-23°.

7 января ночью, в основном, сохранится холодная погода, днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха, связанное со смещением циклона вблизи Кольского полуострова.

Сегодня, 4 января, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -21-26°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах -35-38°, днём -17-22°, местами -26-31°. Гололедица.

Предупреждение

5-6 января в центральных и южных районах Мурманской области ожидается сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°.

5 января в период 2-6 часов в Баренцевом море севернее 73° с.ш. ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-9 часов 6 января.