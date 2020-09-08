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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 07:00

В Мурманской области сохранится относительно тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширного циклона в Норвежском море. В этот период в нашем регионе сохранится относительно тёплая погода, температура воздуха в дневные часы составит от +11 до +17 градусов, местами пройдут дожди.

Сегодня, 8 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, в центральных районах местами от 0 до +5°, днём +12+17°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По 9 сентября в центральной части Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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7 сентября уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше уровней прошлого года в это время на 1-15 см (на рр. Варзуга, Умба, Поной - на 15-30 см) и выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 2-36 см.

Температура воды в реке Кола 7 сентября в 8 часов была равна 13°, что ниже прошлогодней на этот день на 1°.

 

 

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