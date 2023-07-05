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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 12:00

В Мурманской области сохраняется острая нехватка медиков

Ежегодно летом в России празднуют День медицинского работника. Это день признания труда медиков и их вклада в общество. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как в Мурманской области изменилась ситуация с дефицитом данных специалистов.

Дефицит кадров сохраняется

Примечательно, что в медицинской сфере региона при этом есть одна профессия, которая всё же демонстрирует повышенный уровень конкуренции – это профессия психолога. В Мурманской области сейчас за одно рабочее место могут бороться более 6 специалистов по психологии. По всем остальным позициям и специальностям сохраняется острейший дефицит специалистов.

Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в медицинской сфере Мурманской области:

Врач

0,2

Главный врач, заведующий отделением

0,3

Медицинская сестра, медицинский брат

1,2

Медицинский представитель

1,9

Психолог

6,6

Фармацевт-провизор

0,6

Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компании, ищущих врачей и медицинский персонал. За год мурманский бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 49931 до 81181 рубля. При этом 27% компаний заявили службе исследований hh.ru, что планируют повысить зарплату в этом году своим медицинском работникам на 7% от текущей ставки.

Примерно треть местных работодателей в сфере медицины и фармацевтики готовы рассматривать соискателей без опыта работы. Около половины (49%) – с опытом от 1 до 3 лет, каждый пятый – от 3 до 6 лет. Только около 1% вакансий направлены на соискателей с опытом от 6 лет. 96% предложений предполагают полную занятость.

Популярность профессии

Согласно данным, полученным в результате одного из недавних опросов hh.ru, только 12% соискателей из профессиональной сферы медицины считают свою работу идеальной. При этом 76% планируют продолжить работать в той же отрасли. А каждый пятый опрошенный (22%) считает отрасль медицины одной из наиболее перспективных, востребованных и стабильных в 2023 году.

Между тем удовлетворены своей зарплатой лишь 46% опрошенных представителей медицинской и фармакологической сферы. А 34% готовы уйти из профессии из-за того, что их не устраивает текущий уровень заработка.

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