В Мурманской области сохраняется относительно стабильная эпидситуация

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Дмитрий Панычев отметил, что свободный коечный фонд в Мурманской области по-прежнему достаточен. На догоспитальном этапе помощь пациентам с COVID-19 оказывают 25 бригад скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад поликлиник.

Продолжается обеспечение населения региона необходимыми бесплатными лекарственными препаратами. За период пандемии нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечены более 114,5 тысячи пациентов с COVID-19 и ОРВИ, а также за счёт средств федерального бюджета – ещё более 52,5 тысячи пациентов с COVID-19.

В регионе вакцинацию против COVID-19 прошли более 339 тысяч человек, без учёта ревакцинированных и иностранных граждан. Об этом на оперативном совещании доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Прививочную кампанию против COVID-19 в Заполярье обеспечивают 49 прививочных бригад. Продолжают ежедневную работу мобильные прививочные пункты в крупных торговых центрах Мурманска. Активно ведется запись на вакцинацию через интернет-ресурсы. Через портал «Госуслуги» и региональный портал записи на приём к врачу на вакцинацию записались уже более 85 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/