В Мурманской области сохраняется стабильная ситуация с привлечением иностранных работников

Доля иностранных граждан, занятых в экономике региона, в общей численности занятых составляет 2,5% и не оказывает негативного влияния на местный рынок труда. Об этом было сказано на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, состоявшемся сегодня под председательством вице-губернатора Мурманской области Елены Дягилевой.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти региона, территориальных федеральных органов власти, областного Совета профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, УМВД России по Мурманской области.

«Несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией и ограничительными мероприятиями в 2020 году, нам удалось сохранить стабильную ситуацию с привлечением иностранных работников на рынке труда Мурманской области, – отметила перед началом заседания Елена Дягилева. – По состоянию на 1 ноября 2020 года в регионе привлечено к трудовой деятельности 9206 иностранных граждан».

Как сообщила вице-губернатор, большинство иностранных граждан осуществляет трудовую деятельность в Мурманской области на основании патента и Соглашения стран о Евразийском экономическом союзе (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Иностранные работники привлекаются в основном для реализации крупных инвестиционных строительных проектов, а также для работы в обрабатывающей промышленности.

«Важно, что в патенте, выдаваемом на территории Мурманской области, указываются профессии иностранного гражданина. Это позволяет иметь относительно полную картину не только о численности иностранных работников в регионе, но и об их профессионально-квалификационном составе», – подчеркнула Елена Дягилева, сообщает региональное Министерство информационной политики,