В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровления от COVID-19

В Мурманской области сохраняется высокий уровень выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции – 83%, данный показатель в России равен 77%. Количество летальных случаев из-за COVID-19 в регионе в 2,4 раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе. Однако растет число пациентов, поступающих в лечебные учреждения с тяжелой степенью заболевания.

В целом ситуацию по коронавирусу удаётся стабилизировать, в том числе благодаря введенным в тестовом режиме дополнительным ограничениям, но важно сохранить жесткий контроль за соблюдением этих мер – такое заявление сделал сегодня губернатор Андрей Чибис, открывая совещание с главами муниципальных образований.

«Те ограничительные меры, которые действуют в регионе, позволили нам контролировать ситуацию. Мы видим, что ситуация напряженная, но достаточно стабильная. Признаюсь, что ожидали более тяжелого сценария, чем имеем сегодня. Набор мероприятий, связанных с повышенной готовностью системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду и параллельно с борьбой с пандемией, то, что мы вместе с вами запустили тепло в дома северян и соцучреждения в начале сентября, – все это позволило снизить риски, но они по-прежнему сохраняются», – обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в больницах дополнительно развернуто 70 инфекционных коек, на следующей неделе коечный фонд увеличится еще на 224 места. Глава региона поблагодарил медицинское сообщество за «боевую готовность» и ежедневную самоотверженную работу. Стимулирующие выплаты медикам Заполярья – это почти 6 тысяч человек – по словам Андрея Чибиса, безусловно, сохраняются. За весь период пандемии на эти цели направлено более 1,2 млрд рублей.

«Сейчас важно не потерять контроль и удержать ситуацию. Это возможно, если мы будем внимательно следить за соблюдением минимальных ограничений, действующих в муниципалитетах. Если недоглядим и дадим слабину, тогда ситуация может пойти по самому тяжелому сценарию. Прошу вас, коллеги, отнестись к моим словам со всей ответственностью», – подчеркнул Андрей Чибис.