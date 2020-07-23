В Мурманской области сохраняется жара и высокая пожарная опасность

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 июля погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Скандинавией и Норвежским морем. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью +12+17°, днём +18 +24°.

Сегодня, 23 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +13+18°, днём +18+23°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

В Ковдорском и Кандалакшском районах, в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, на востоке Терского района IV сохраняется региональный класс пожарной опасности;

в районе г. Мурманска, в Кольском районе, в районе г. Апатиты и г. Кировска, в Ловозерском районе, на западе Терского района сохраняется V региональный класс пожарной опасности.