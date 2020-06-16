В Мурманской области сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС» 16-19 июня текущего года по Мурманской области, за исключением Кандалакшского и Терского районов, ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует, в случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефоны: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31.