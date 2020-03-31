В Мурманской области сокращается численность населения

Как сообщает Мурманскстат, численность населения Мурманской области на 1 января 2020 года составила 741,4 тысячи человек и уменьшилась по сравнению с 1 января 2019 года на 6,7 тысячи человек (на 0,9%).

В январе текущего года в Мурманской области родились 524 человека, что на 23 меньше января 2019 года (547), умерли в первом месяце этого года 829 северян, что на 43 человека больше чем в январе прошлого года (786). Надо отметить, что в январе 2020 года скончались 4 младенца (дети в возрасте до 1 года), отмечен рост по сравнению с январём 2019 года, когда были зафиксированы 3 смерти малышей.

Естественная убыль населения жителей Кольского полуострова составила в январе этого года 305 человек.

Всего в Мурманской области, по предварительным данным Мурманскстата, в мир иной ушли 829 человек (786 человек в январе 2019 года). Наибольшая смертность в нашем регионе в первом месяце текущего года отмечалась из-за болезней системы кровообращения - 432 случая (420 – январь 2019 года); ишемической болезни сердца - 218 (210) и цереброваскулярных болезней – 149 (139).