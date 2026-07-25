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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.26 15:00

В Мурманской области сокращается число должников за услугу по обращению с ТКО

Мурманский филиал АО «Ситиматик» фиксирует снижение числа должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В целом по состоянию на 1 июля текущего года их количество по всей Мурманской области составило 93549 шт. За год показатель снизился на 9,44% (с 103305 шт. на 1 июля 2025 года).

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Всего с начала 2026 года в суды направлено 2839 заявлений на общую сумму 140,04 млн рублей. В настоящее время в пользу регионального оператора уже вынесены и вступили в силу судебные решения на сумму 79,4 млн рублей.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года (первое полугодие) было подано 2598 заявлений на 58,2 млн рублей, а вступивших в силу решений — на 73,6 млн рублей. Таким образом, количество исков увеличилось на 9,3%, а их сумма — более чем в 2,4 раза, что свидетельствует об усилении претензионно-исковой работы и накопившейся задолженности отдельных категорий потребителей.

Основной объём задолженности в денежном выражении приходится на юридических лиц и ИП — в первом полугодии 2026 года в отношении бизнеса подано исков на 103,2 млн рублей, что почти в 3 раза больше, чем сумма исков к физическим лицам (36,9 млн рублей).

При этом количество должников-северян значительно выше (2738 исков против 101 у юрлиц), но их долги в основном мелкие и массовые. Бизнес же концентрирует основную «финансовую тяжесть» задолженности.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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