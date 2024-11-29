В Мурманской области сокращается количество подделок банкнот

За 9 месяцев 2024 года в банковской системе Мурманской области было обнаружено 16 поддельных банкнот Банка России. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года число подделок сократилось почти на треть.

Среди выявленных фальшивок преобладают пятитысячные банкноты, их доля составила 56% (9 шт.). На втором месте – банкноты номиналом 1000 рублей (5 шт.). Также из оборота изъяты по одной подделке номиналами 2000 и 100 рублей.

«Количество выявленных фальшивок в наличном денежном обороте региона снижается. Тем не менее призываем не терять бдительность при расчёте наличными, особенно крупных номиналов. Если вам попалась подозрительная банкнота, сперва самостоятельно проверьте её на подлинность – специального оборудования для этого не нужно. Если сомнения в подлинности банкноты остались, не пытайтесь ею расплатиться, сдайте её на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк. Банкнота может быть просто повреждена и утратила внешний вид, в таком случае банк выдаст новую банкноту», – отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, проверяйте не менее трёх защитных признаков – на просвет, на ощупь и при наклоне. Перечень признаков подлинности российских денег размещен на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Для кассиров и других специалистов, которые по роду своей профессиональной деятельности постоянно имеет дело с наличными деньгами, Банк России проводит обучающие мероприятия по определению подлинности и платежеспособности банкнот.