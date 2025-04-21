В Мурманской области сокращены сроки рассмотрения заявок на социальную помощь и расширены льготы для многодетных семей

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на рассмотрение региональной Думы были внесены и одобрены два законопроекта, направленные на соответствие регионального законодательства федеральным стандартам.

Первый законопроект касается изменений в региональном законе об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах. С марта текущего года вступили в силу новые федеральные нормы, четко определяющие понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В соответствии с новыми требованиями министерство труда и социального развития назначено уполномоченным органом, ответственным за координацию этой работы, включая внесение данных в единую цифровую платформу.

Эти изменения представляют собой не только техническую процедуру, но и способствуют социализации инвалидов, их трудоустройству и обеспечению доступа к необходимым услугам.

Второй законопроект касается изменений в сфере социальной защиты и состоит из нескольких комплексных составляющих.

Внесено понимание для конкретной категории лиц, которым назначается адресная государственная социальная поддержка. В частности, студенты, обучающиеся на очной форме, больше не считаются безработными. Это позволяет их семьям не учитывать доходы студентов при подаче заявлений на меры социальной поддержки, что также дает студентам право подавать заявления на адресную помощь отдельно.

Расширен перечень лиц, имеющих право на жилищно-коммунальные льготы для многодетных семей: теперь их могут получать не только родители, но и опекуны, попечители и приемные родители. Первоочередное право на оформление социальных контрактов получили многодетные семьи.

Кроме того, законопроект продлевает действие программы регионального материнского капитала до 2030 года и вносит изменения в организацию работы социальных учреждений.

«В соответствии с тем, что мы достаточно активно вносим изменения в направлении цифровизации, срок рассмотрения документов для предоставления адресной помощи сокращен с 10 до 5 дней. Это, с одной стороны, дополнительная нагрузка на коллег по ведомственным учреждениям, а с другой, — свидетельство того, что за последние, особенно два года, мы смогли значительно изменить структуру работы. Мы стремимся минимизировать запросы непосредственно у граждан, переходя на взаимодействие в рамках ведомственных систем», — отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/