В гуманитарных целях в зоне СВО для ВС РФ вводится режим прекращения огняНеобычные факты, которые говорят о многом: бразильский спортсмен с одной ногой играет в футбол, а у доисторической осы была ловушка для добычи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 10:30

В Мурманской области сокращены сроки рассмотрения заявок на социальную помощь и расширены льготы для многодетных семей

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на рассмотрение региональной Думы были внесены и одобрены два законопроекта, направленные на соответствие регионального законодательства федеральным стандартам.

Первый законопроект касается изменений в региональном законе об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах. С марта текущего года вступили в силу новые федеральные нормы, четко определяющие понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В соответствии с новыми требованиями министерство труда и социального развития назначено уполномоченным органом, ответственным за координацию этой работы, включая внесение данных в единую цифровую платформу.

Эти изменения представляют собой не только техническую процедуру, но и способствуют социализации инвалидов, их трудоустройству и обеспечению доступа к необходимым услугам.

Второй законопроект касается изменений в сфере социальной защиты и состоит из нескольких комплексных составляющих.

Внесено понимание для конкретной категории лиц, которым назначается адресная государственная социальная поддержка. В частности, студенты, обучающиеся на очной форме, больше не считаются безработными. Это позволяет их семьям не учитывать доходы студентов при подаче заявлений на меры социальной поддержки, что также дает студентам право подавать заявления на адресную помощь отдельно.

Расширен перечень лиц, имеющих право на жилищно-коммунальные льготы для многодетных семей: теперь их могут получать не только родители, но и опекуны, попечители и приемные родители. Первоочередное право на оформление социальных контрактов получили многодетные семьи.

Кроме того, законопроект продлевает действие программы регионального материнского капитала до 2030 года и вносит изменения в организацию работы социальных учреждений.

«В соответствии с тем, что мы достаточно активно вносим изменения в направлении цифровизации, срок рассмотрения документов для предоставления адресной помощи сокращен с 10 до 5 дней. Это, с одной стороны, дополнительная нагрузка на коллег по ведомственным учреждениям, а с другой, — свидетельство того, что за последние, особенно два года, мы смогли значительно изменить структуру работы. Мы стремимся минимизировать запросы непосредственно у граждан, переходя на взаимодействие в рамках ведомственных систем», — отметил министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самозапрет на кредиты и займы: портрет пользователя этой услугой нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Утром средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»