В Мурманской области сократилось число преступлений, совершённых несовершеннолетними

Губернатор Андрей Чибис 12 октября провёл плановое координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. Он отметил, что в регионе наблюдается положительная тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, совершённых несовершеннолетними и при их участии.

«За первые шесть месяцев этого года мы видим снижение количества таких преступлений на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес преступлений в общем массиве снизился с 3,4% до 3,0%. Показатели неплохие, но это не значит, что всё хорошо. Нам необходимо и дальше продолжать соответствующую работу с целью минимизации рисков вовлечения подростков в противоправную деятельность. Во-первых, это занятость подростков – и школьников, и студентов – в каникулярный период, которая позволяет им зарабатывать неплохие деньги. Отмечу, что доля занятости несовершеннолетних, которые вовлечены в активную жизнь во внеурочное время, – работу, спорт, дополнительное образование – составляет свыше 90%. Прошу глав администраций муниципалитетов усилить работу по данному направлению, особенно в части занятости детей и подростков, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации», – сказал глава региона.

Также губернатор отметил результаты реализации государственной программы Мурманской области «Общественная безопасность» в части обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

«В рамках мероприятий программы мы дооснастили подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области новым пожарным автотранспортом – закуплены две пожарные автоцистерны с лестницами, легковые автомобили, а также аварийно-спасательный инструмент и снаряжение. Также мы продолжим работу по созданию достойных условий труда сотрудникам аварийно-спасательных служб», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 сентября по решению губернатора сотрудникам пожарной охраны в Мурманской области увеличена заработная плата. Её уровень вырос от 7% до 20% в зависимости от занимаемой должности.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие руководители правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Фото: https://gov-murman.ru