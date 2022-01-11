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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.22 13:00

В Мурманской области сократилось количество пожаров в период новогодних праздников

В период новогодних праздников в Мурманской области был обеспечен необходимый уровень безопасности, об этом сообщает региональный комитет по обеспечению безопасности населения. Спецслужбы и правоохранительные органы региона предприняли меры по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности граждан, предупреждению правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера.

Состояние преступности осталось практически на уровне прошлого года. Согласно оперативной сводке УМВД России по Мурманской области убийств и разбоев с 31 декабря по 9 января совершено не было.

«Кроме того, сократилось количество пожаров: с 63 – в праздники прошлого года до 56 – в этом году. При этом значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году за период новогодних праздников произошли 4 дорожно-транспортных происшествия, а в текущем году уже 16, в которых 2 человека погибли и 34 пострадали», – рассказал заместитель председателя Комитета по обеспечению безопасности населения региона Михаил Тимофеев.

Аварийно-спасательные службы привлекались для работ 59 раз. Спасатели 16 раз выезжали на вызов для оказания помощи населению, 18 раз для деблокировки дверей и 4 раза для проведения поисковых работ. В результате поисковых работ все граждане были найдены живыми.

По метеоусловиям трижды закрывалась автодорога Кола-Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка. Выезд на трассу был запрещен и опасен, однако некоторые автомобилисты всё же попали в снежный плен. В сопровождении снегоочистительной техники они были выведены к безопасному месту, никто не пострадал.

С 31 декабря 2021 года произошёл сход 34 лавин в районах промышленных площадок АО «Апатит» и на территории Хибинского горного массива. Материального ущерба, погибших и пострадавших нет, сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434520/#&gid=1&pid=1

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