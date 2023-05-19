В Мурманской области составили рейтинг управляющих организаций

В регионе проведён опрос жителей о качестве работы управляющих компаний. На основании ответов составлен народный рейтинг УК. Опрос был проведён Министерством государственного жилищного и строительного надзора совместно с ЦУР Мурманской области.

Составить народный рейтинг «управляшек» поручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в апреле во время прямого эфира в социальных сетях.

Голосование проводилось на портале «Госуслуги»: северянам предлагалось ответить на вопросы, охватывающие широкий круг обязанностей УК, – от качества уборки до вежливости сотрудников при общении с жильцами.

Наиболее активно к оценке обслуживающих жилфонд организаций подключились жители Мурманска, ЗАТО Александровск и Ковдорского муниципального округа.

У северян имелась техническая возможность проголосовать за все УК региона, но фактически жители проголосовали за 103. Наиболее качественно выполняющими свою работу признаны ООО «ЛИГА ЖКХ» (Мурманск), ООО «АМР» (Кандалакша), ООО «УК Колос» (Мурмаши), ООО «Инвест ЖКХ» (Североморск) и ООО «УК «Восточная» (Мурманск).

Самые низкие средние оценки УК получили за состояние подъездов, а самые высокие – за вежливость и тактичность сотрудников и скорость реагирования аварийно-диспетчерской службы управляющей организации на заявки.

При ответах на вопросы жители оставили более 600 замечаний и предложений к своим управляющим организациям. Они будут переданы в управляющие компании.

Сводный народный рейтинг управляющих компаний доступен на портале «Наш Север» по ссылке. Рейтинг будет обновляться регулярно, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru