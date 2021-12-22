В Мурманской области состоится акция «Новый год в каждый дом»

В рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» в Мурманской области 25 декабря волонтёры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставят подарки детям, которые вынуждены встретить праздники в стационарах больниц и в домах-интернатах.

В преддверии Нового года добровольцы Единого волонтерского центра и Регионального штаба акции #МыВместе при поддержке благотворительного фонда продовольствия «Русь» и торговой сети «Магнит» подарят новогодний праздник детям, которые 2022 год будут вынуждены встретить в больничных палатах, также волонтеры доставят подарки детям, оставшимся без попечения родителей в дома-интернаты. Всего в рамках акции будет вручено около 1000 сладких подарков.

25 декабря добровольцы в праздничных костюмах соберутся в резиденции Деда Мороза в центральном отделении «Почты России» в Мурманске (ул. Ленинградская, 27), где они получат подарки и пройдут инструктаж. А затем отправятся в разные уголки области, чтобы доставить подарки детям. В Мурманске волонтеры посетят детскую городскую клиническую больницу (ул. Свердлова, 18) и центр социальной помощи семье и детям (ул. Старостина, 18).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы принять участие в акции в качестве Дедов Морозов и Снегурочек (необходим свой костюм), нужно оставить заявку по телефону +7909-562-51-30.

Акция «Новый год в каждый дом» проходит по всей стране, в каждом городе волонтеры придумывают свой способ доставки подарков. Следить за акцией можно в соцсетях по хештегам #МЫВМЕСТЕ, #НГвкаждыйдом и #НовыйГодвКаждыйДом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432485/#&gid=1&pid=1