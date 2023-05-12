Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 11:30
Роман Юрьевич расскажет о профессии космонавта, поделится историями полётов, после чего юные участники смогут задать ему вопросы.
Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, онлайн-трансляция встречи пройдёт на официальной странице Мурманского отделения «Движения Первых» в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции 12 мая в 13.15.
Фото: https://gov-murman.ru
В Мурманской области состоится «Арктический диалог» с космонавтом Романом Романенко
12 мая наш регион посетит депутат Государственной Думы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Юрьевич Романенко. В рамках визита он побывает в Музее военно-воздушных сил Северного флота, где примет участие в «Арктическом диалоге» с молодыми северянами, в том числе представителями регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
Роман Юрьевич расскажет о профессии космонавта, поделится историями полётов, после чего юные участники смогут задать ему вопросы.
Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, онлайн-трансляция встречи пройдёт на официальной странице Мурманского отделения «Движения Первых» в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции 12 мая в 13.15.
Фото: https://gov-murman.ru
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