В Мурманской области состоится «Арктический диалог» с космонавтом Романом Романенко

12 мая наш регион посетит депутат Государственной Думы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Юрьевич Романенко. В рамках визита он побывает в Музее военно-воздушных сил Северного флота, где примет участие в «Арктическом диалоге» с молодыми северянами, в том числе представителями регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Роман Юрьевич расскажет о профессии космонавта, поделится историями полётов, после чего юные участники смогут задать ему вопросы.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, онлайн-трансляция встречи пройдёт на официальной странице Мурманского отделения «Движения Первых» в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции 12 мая в 13.15.

Фото: https://gov-murman.ru