В Мурманской области состоится более 230 культурно-массовых мероприятий ко Дню защитника Отечества

В молодёжных пространствах, школах, спортивных и культурно-досуговых учреждениях проходят патриотические акции, выставки, викторины и встречи с участниками специальной военной операции.

Ключевыми событиями станут: 21 февраля — торжественный концерт с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота в областном драматическом театре; 23 февраля — митинг у памятника «Алёше» и театрализованный концерт на площади Пять Углов, который откроет Год защитника Отечества.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282131%2Fwall-139605315_29481