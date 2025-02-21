Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 08:45
В Мурманской области состоится более 230 культурно-массовых мероприятий ко Дню защитника Отечества
В молодёжных пространствах, школах, спортивных и культурно-досуговых учреждениях проходят патриотические акции, выставки, викторины и встречи с участниками специальной военной операции.
Ключевыми событиями станут: 21 февраля — торжественный концерт с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота в областном драматическом театре; 23 февраля — митинг у памятника «Алёше» и театрализованный концерт на площади Пять Углов, который откроет Год защитника Отечества.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282131%2Fwall-139605315_29481
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Д.О. Вернер
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