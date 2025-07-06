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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.25 08:00

В Мурманской области состоится более 50 событий ко Дню любви, семьи и верности

С 5 по 8 июля во всех муниципалитетах региона запланировано свыше 50 мероприятий, приуроченных ко Дню любви, семьи и верности, в которых примет участие более 5 тысяч северян. Ко Дню святых Петра и Февронии Муромских жителей и гостей региона ждут семейные праздники, народные гуляния, творческие мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и многое другое.

Так, в Кировске специалисты местного Дворца культуры подготовили яркое событие на 8 июля – праздник для семей. Он начнётся в 14.00.

В Ковдоре 8 июля в 17.00 в Гиперборейском сквере состоится семейный праздник «О семье с любовью». В это же время в посёлке Ёнский пройдёт программа «Мы рисуем счастье».

8 июля в 12.00 на центральной площади Оленегорска все желающие смогут присоединиться к акции «Венец всех ценностей – семья».

В этот же день в 12.00 во Дворце культуры Полярных Зорь пройдёт развлекательная программа, посвящённая памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака в православной традиции.

Кроме того, 8 июля в 14.00 в посёлке Зеленоборский Кандалакшского округа центральная библиотека проведёт квест-игру «Под покровом Петра и Февронии», а в Кандалакше центральная детско-юношеская библиотека – акцию «Читаем книгу всей семьёй».

6 июля в 15.00 в мурманском районе Росляково Дворец культуры «Судоремонтник» организует для семей с детьми развлекательную программу «Семья».

Насыщенную программу подготовили и областные учреждения культуры. 8 июля в 16.00 в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт мастер-класс «Создание семейного архива», организованный специалистами Государственного архива Мурманской области. Участники узнают о принципах формирования архива, хранении и реставрации документов в домашних условиях, а также смогут задать вопросы экспертам. Для участия необходима предварительная запись по телефону 47-71-76. В это же время в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» областной детско-юношеской библиотеки состоится мастер-класс по созданию символа праздника. 

Мурманская специальная библиотека 8 июля в 10.30 приглашает маленьких читателей с ограниченными возможностями здоровья на программу «Остров семейных сокровищ». Дети поучаствуют в викторине «Кто кому кем приходится», подвижной игре «Крепкие узы» и мастер-классе по изготовлению ромашек. В краеведческом музее состоится занятие «Заботливые родители», на котором юным северянам расскажут, как животные Кольского Заполярья заботятся о потомстве.

Кульминационные мероприятия запланированы на 8 июля в большинстве муниципалитетов. Подробная афиша доступна на портале «Наш Север» в разделе «Афиша»

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Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
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